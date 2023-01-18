Ahmet Türk 'Altılı Masa'daki aday tercihlerini açıkladı

HDP Danışma Kurulu’nda yer alan Ahmet Türk, 'aday' açıklamasına ve Deva Partisi'nin yaptığı son açıklamaya ilişkin konuştu.

'HDP bu durumda kendi adayını çıkaracak'

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, "Bugün Altılı Masa’nın, muhalefet partilerinin bu işi HDP ile diyalog içinde yürütmeleri gerekirdi. Sorumluluk bizde değil onlarda. HDP ile diyalog kurmaktan çekinen bir anlayışla beraber yürümek kolay değil. Bu nedenle bu tutum sürdüğü müddetçe HDP kendi adayını çıkaracaktır, bu kaçınılmaz bir şeydir" diyen Ahmet Türk, "Biz de isterdik ki bu iktidarı, bu cumhurbaşkanını ilk turda gönderelim. Ama maalesef Altılı Masa’nın ikircikli tavırları, uzlaşmaz tutumu, HDP’ye uzak durmaları bizim gerçekleştirmek istediğimiz demokrasi bloku konusunda bir eksiklik ortaya çıkardı. Bu eksikliğin nedeni de Altılı Masa ve muhalefet partileridir. Gönül isterdi ki başından beri HDP ile bir diyalogla bu masanın etrafında ortak bir aday kararı çıksın. Ama tercih onların. HDP de bu durumda kendi adayını çıkaracak" ifadesini kullandı.

Deva Partisi çıkışı

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıkladığı ‘DEVA Partisi Temel Haklar Eylem Planı’ndaki Kürt sorunu ile ilgili maddeler Altılı Masa için yol gösterici olabilir" diyen Türk, "Ben onu küçük bir manifesto olarak kabul ediyorum. Altılı Masa DEVA Partisi Genel Başkanı'nın bu sözlerini bir manifestoya çevirsin bizim açımızdan sorun kalmaz" şeklinde konuştu.

'Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur'

Türk sözlerine şöyle devam etti:

Altılı Masa’nın aday kararına ilişkin bir söz söyleyemem. Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler de havada kalır. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday. Konuşulan isimler içinde de en deneyimlisi. Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım.

Seçime giden süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt seçmenin oyunu kazanmak için bir hamle yapmasını beklemiyorum. Yapsa bile sonuç alamaz. Bizim seçmenimiz politik ve bilinçli bir seçmen. Tekçi zihniyetin Kürtlere nasıl davrandığını çok iyi biliyor. Bu konuda bir tereddüt olmaz. Seçim dönemine girdiğinde tercih Erdoğan’dan yana olmayacaktır.