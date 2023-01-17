Kemal Okuyan ile Seçim Özel: TKP seçimlerde ne yapacak?

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP'nin YouTube kanalında seçim süreci boyunca ülkedeki gelişmeleri değerlendirecek, TKP'nin çalışmalarını anlatacak.



Yayınlanan ilk programda, Türkiye'nin kritik bir döneme girdiği şu günlerde TKP'nin varlığının ve mücadelesinin önemine dikkat çeken Okuyan, yurttaşları bu dönemi dikkatli izlemeye, yorumlamaya ve ülkemizi sahte umutlara bir kez daha teslim etmemeye çağırdı.



Programda TKP'nin seçim stratejisini belirlerken düzen siyasetinden farklı yollar izlediğini ifade eden Okuyan, seçimlere özel strateji geliştirmediklerini, bir devrim stratejilerinin olduğunu ve seçimi bu stratejinin içinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye toplumunda iddia edilenin aksine laik duyarlılığı yüksek, bağımsızlığı savunan azımsanmayacak bir kesimin olduğunu belirten Okuyan, bu hassasiyetlere sahip olan fakat yıllarca düzenin değişmeyeceğine inandırılmış halkı, böyle olmadığına ikna etme göreviyle çalıştıklarını söyledi. Türkiye toplumunun sahipsiz kalmış, çaresiz bırakılmış, siyaset sahnesinde emeğin temsil edilmediğini düşünen umutsuz kesimlere umut taşımaya çalıştıklarını ve bu konuda çok iyimser olduklarını sözlerine ekledi.



Programda önümüzdeki dört aylık süreçte TKP'nin planının ne olacağı, TKP'nin ülkenin sorunlarına getireceği çözümlerin neler olduğu gibi başlıklar da konuşuldu.



Programı izlemek için: