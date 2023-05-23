Siyasetçilere ve gazetecilere operasyon: En az 30 kişi gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sabah saatlerinde birçok eve asker ve polisler tarafından operasyon düzenlendi. Nusaybin'de eski HDP İlçe Eş Başkanı Şiyar Koç, köy muhtarı Faris Alak gözaltına alındı.

Kızıltepe'de eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Eş Başkanı Mahmut Damar ile Metin Yılmaz ve Sami İldem adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin, “terör örgütüne yardım etmek” iddiası olduğu belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. En az 24 kişi gözaltına alındı.

Baskınlarda, DBP, Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (Çukurova TUAY-DER) yöneticileri ve tutuklu yakınlarının gözaltına alındığı öğrenildi. “Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Çukurova TUAY-DER binasına da baskın düzenlendiği bildirildi.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Delal Akyüz İzmir’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı.

Amedspor Kulübü Başkanvekili Ömer Elaldı'nın da gözaltına alındığını kulüp başkanı Selahattin Yıldırım duyurdu.