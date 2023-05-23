Depremzedelere yok denen AFAD çadırları Erdoğan'ın protokol geçişi için kuruldu

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Hatay Defne Devlet Hastanesi Açılışı için Hatay'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol geçiş güzergahında bulunan, depremzedelerin kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma çadırlar AFAD çadırları ile değiştirildi.

soL Haber, bölgeden gelen bilgilerin ardından depremzedelere ulaştı ve çadırların değişimi sırasında depremzedelerin kaydettiği görüntüleri buldu. Görüntülerde kamu görevlilerin çadır değişimine yardımcı oldukları, kolluk kuvvetlerinin çadırlarının kurulumunda görev aldıkları ve toplanan eski çadırların da bir yere toplandığı görülüyor.

Konuyla alakalı yaşananlara tepki gösteren depremzedeler "Burada günlerce kendi imkanlarımızla yaptığımız çadırlarda kalıyorduk. Bir günde tüm çadırları değiştirdiler. Madem imkan vardı neden bu kadar sıkıntı yaşadık. Çadır için protokol yolunu da bekleyeceğiz anlaşılan" dedi.

"Zeytin brandalarından çadırlar kurmak zorunda kaldık"

Uzunca bir süre boyunca yeterli çadıra ulaşamayan depremzedeler kendi imkanlarıyla çadırlarını kurmak zorunda kalmıştı. Erdoğan'ın protokol yolundaki çadırların göstermelik nedenlerle değişmesine tepki gösteren depremzedeler "Zeytin bahçesi olanlardan zeytin brandaları alıp çadır yapmak zorunda kalmıştık. Kendi imkanlarımızla, olanaklarımızla yaptık bunları. Bu brandalar normalde zeytin toplarken falan yerlere serdiğimiz şeyler. Yani çadır malzemesi değil. Ama en azından başımızı sokacak bir yerimiz olsun diye, çocuklar sokak ortasında kalmasın diye bu brandalardan çadırlar yaptık. Bir çok yere çadır ulaştırılsa da hala çadıra ulaşamayan depremzedeler var. Şimdi bir gün içinde Cumhurbaşkanı geçiyor diye tüm çadırları AFAD çadırlarıyla değiştirdiler. Yazık bu insanlara" diyor.

'Kalmadı dedikleri çadırlar bir anda her yerde kuruldu'

Defne Devlet Hastanesi'nin açılışı sırasında protokolün geçiş güzergahında bulunan derme çatma çadırların AFAD çadırlarıyla değiştirilmesi tepki çekerken depremzedeler "Kalmadı dedikleri çadırlar bir anda kuruldu" dedi.

Rutin süreçte çadır talepleri için yetkililer "kalmadı" ya da "bitti" cevapları verirken açılış günü bir anda her yerde AFAD çadırı gören depremzedeler "Madem vardı stoklarda bu çadırlar neyi beklediniz? Şimdi sorunca çadırkente gelin diyorlar. Burada herkes yerini yurdunu, bahçesini bırakıp çadırkente gidemiyor. Erdoğan açılışa gelince çadırlar ayağımıza geldi" diyor.