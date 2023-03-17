Sivas'ta sahaya giren taraftar Fiorentinalı futbolcuya saldırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan Fiorentina adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın son dakikalarında iki Sivasspor taraftarı sahaya girdi. Taraftarlardan biri Fiorentinalı oyuncu Allessandro Bianco'ya saldırdı.

Sahaya giren iki kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak stadyum dışına çıkarıldı. Yumruklu saldırıya uğrayan Bianco'nun burnuna tampon yapıldı.

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, olayla ilgili, "Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabii oyuncumuz da böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum" dedi.