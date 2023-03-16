Sel nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi: Bakan Kirişci 'Toprak suya kavuştu' dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle 17 yurttaş yaşamını yitirirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sele ilişkin "Evet 15 canımızı aldı ama toprak suya kavuştu" yorumunu yaptı.

Kirişci, HaberTürk TV'de yayımlanan "Açık ve Net" isimli programa konuk oldu. 17 kişinin yaşamını yitirdiği sel hakkında konuşan Kirişçi, bölgedeki 'kuraklığa' dikkat çekerek "Atatürk Barajı'nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı" dedi.

Kirişci'nin konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'nda su mesafemiz 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey. Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz."