Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Haber Merkezi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağıştan kaynaklı yaşanan sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki kayıp dört kişiye yönelik arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

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