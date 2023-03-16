Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağıştan kaynaklı yaşanan sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'daki kayıp dört kişiye yönelik arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Haber Merkezi
Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağıştan kaynaklı yaşanan sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'daki kayıp dört kişiye yönelik arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.