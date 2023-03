Aşırı hava olaylarında 2022 rekor yılı oldu

Şanlıurfa’da şiddetli yağış sonrasında yaşanan selin yarattığı görüntüler aşırı hava olaylarına karşı alınan önlemlerin yetersizliğini bir kez daha acı şekilde ortaya koyarken 2022’nin bu konuda rekor yılı olduğu kaydedildi.

Türkiye’de yaşanan aşırı hava olaylarının sayısı 2022 yılında 1030’a yükseldi ve geçtiğimiz yıl tüm zamanların en çok aşırı hava olayı görülen yılı oldu. Bu sayı bir önceki yıl 1024, 2020’de ise 984’tü. Son 20 yılda Türkiye'de aşırı hava olaylarının sayısı ve şiddeti, iklim krizinin etkisiyle giderek artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; 2022 yılında aşırı hava olaylarının üçte birini (yüzde 33,6) şiddetli yağış ve seller oluştururken, yağışları fırtına ve dolu olayları izledi. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, iklim krizi nedeniyle daha sık karşılaştığımız aşırı hava olaylarının, altyapı ve alınan önlemlerin yetersizliği nedeniyle kentlerde daha büyük felaketlere yol açtığına dikkat çekti.

'Kentleri dirençli hale getirecek adımlar atılmıyor'

Önceki gün Şanlıurfa’da afete dönüşen şiddetli yağışların, kentlerin yetersiz altyapısı nedeniyle daha büyük felaketlere neden olduğunu dile getiren Gürbüz, “İklim krizini durdurmak için yeterli çabayı sarf etmediğimiz gibi, kentlerimizi daha dirençli hale getirecek adımları da atmıyoruz. Bu hataların bedelini de ne yazık ki can ve mal kayıplarıyla ödüyoruz” dedi.

Yüz aşırı hava olayının üçte biri şiddetli yağış

Aşırı hava olaylarının sayısının son beş yıldır sürekli arttığın da altını çizen Gürbüz, 2022’de yaşanan her 100 aşırı hava olayından 33’ünün şiddetli yağış şeklinde gerçekleştiğini, bunun da plansız yapılaşan, altyapısı yeterli olmayan kentlerde çok ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çekti.

'krize karşı somut plan yok'

Her 100 aşırı hava olayından 18’inin dolu şeklinde olmasının da özellikle tarımla uğraşanlar için büyük bir sorun olduğunu belirten Gürbüz, “İklim krizini durdurmak için atılması gereken ilk adım kömürlü termik santralları kapatmak. Türkiye bu konuda henüz bir yol haritası belirlemedi. Kentleri iklim krizine karşı dirençli hale getirmek için de tüm ülkeyi kapsayan somut bir plan göremiyoruz. İklim krizini önleme ve uyum gibi iki alanda da bir an önce harekete geçmezsek her yıl daha fazla felaketle karşılaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.