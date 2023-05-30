Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin TIR şoförü tutuklandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu minibüs sürücüsü ile aracında bulunan Mehmet Açıkgöz, İhsan Mahti ve Yılmaz Akpınar olay yerinde, Metin Güler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. TIR şoförü E.Ç. ile Kangal ilçesinde görevli komiser yardımcısı Mehmet Cansever yaralanmıştı.

Hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alınan TIR şoförü E.Ç., Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerinin ardından Sivas Adliye Sarayı'na getirilen E.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)