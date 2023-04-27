Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.