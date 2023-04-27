Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.