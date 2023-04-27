Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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