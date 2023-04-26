Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Ege Denizi'nde saat 23.00'te şiddetli bir deprem meydana geldi.

AFAD, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan depremin 5 büyüklüğünde olduğunu ve 54,16 kilometre derinlikte oluştuğunu duyurdu.