Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.