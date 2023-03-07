Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber

Kayseri'de peş peşe depremler