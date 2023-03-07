Kayseri'de peş peşe depremler

AFAD Deprem Dairesi Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 14.47’de, 12,8 km derinlikte gerçekleşirken çok sayıda ilde hissedildi.

AFAD saat 14.53'te yine İncesu'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.

Saat 14.48'de ise Hacılar ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan açıklama

AFAD Başkanı Yunus Sezer peş peşe gerçekleşen 3 deprem sonrası açıklama yaptı. Sezer şunları söyledi:

"Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır."