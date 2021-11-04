SİT alanı içerisinde yapılaşma durduruldu: 'Çok nadir rastlanan arkeolojik öğeler var'

İzmir'in Foça ilçesi İngiliz Burnu mevkiinde 1. derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yapılaşma neden olacak plan notu değişikliği iptal edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluru ile onaylanan planın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi dava açmıştı.

'Çok nadir rastlanan türden arkeolojik öğelere sahip'

İptal kararını duyuran ŞPO şu açıklamayı yaptı:

"Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan hususlar dikkate alındığında dava konusu alanda; arkeolojik kültür varlıklarının bulunduğu, alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre kamu yararı adına bilimsel açıdan korunması gereken, çok nadir rastlanan türden arkeolojik öğelere sahip olduğu, arkeolojik verilerle ilgili olarak herhangi bir arkeolojik yüzey araştırması, kazı ya da bilimsel yayın yapılmamış olması dolayısıyla alanın bilim dünyası tarafından yeterince tanınmadığı, dava konusu taşınmazın farklı bir amaç doğrultusunda kullanılmasının alanda yer alan kültür varlıklarının tahribatına neden olacağı gerekçeleriyle, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, koruma mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılan dava konusu plan notu değişikliği İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 22 Eylül 2021 tarihli kararı ile iptal edilmiştir."