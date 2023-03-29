Şişli Belediyesi işçileri düşük zamlara karşı eylem yaptı: Geçinemiyoruz!

İstanbul Şişli Belediyesi'nde işçiler ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

01 Mart 2022 ile 29 Şubat 2024 arasını kapsayan dönem için imzalan Toplu İş Sözleşmesine göre 1. yılın sonunda yapılması kararlaştırılan yüzde 23 ücret zammının yetersiz olacağı ve iyileştirme yapılması gerekliliği talebiyle belediye işçilerini temsilen Genel İş 3 No'lu Şube ile belediye yönetimi arasında bir süredir görüşmeler sürüyordu. Yapılan toplantılarda sonuç alınamaması ve son toplantıda belediye yönetiminin iyileştirme olarak yüzde 23'lük zammı yüzde 25'e çekme ve 60 TL olan günlük yemek ücretini 85 TL'ye çekme önerisi sendika tarafından reddedildi. İşçiler bugün belediye önünde bir eylem gerçekleştirdi.

"Ülkemizin içinden geçtiği ağır ekonomik krizin etkileri günden güne artarken biz emekçiler bu ağır ekonomik koşulları ailelerimiz ile birlikte en derin şekilde yaşıyoruz" diyen sendikanın açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Tüm uzlaşmacı ve iyi niyetli çabalarımıza rağmen işçi ve ailelerine reva görülen yüzde 2 olmuştur. Bugün İstanbul’da bir ev kirasının 10 bin TL olduğu ramazan pidesinin 10 TL olduğu bir ortamda karşı karşıya kaldığımız sefaleti takdir ve vicdanınıza bırakıyoruz.

Bizler Şişli Belediyesi çalışanları ve emekçileri olarak;

Asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğu bir ortamda asgari ücrete mecbur edilerek köleleştiriliyoruz!

Daha özgür, eşit adil ve insan onuruna yakışır ücret talebimizi buradan bir kez daha dile getiriyoruz!

Bu ses sadece bizlerin değil çocuklarımızın, eşlerimizin ve ailelerimizin sesidir. Bizler geçinemiyoruz!

Şişli Belediyesi emekçi ve çalışanları geçinemiyor!

Biz işçi ve emekçilerin sesini duyun!

Tüm işçi sınıfına ve çalışan emekçi arkadaşlarımıza selam olsun.."

'14 Mayıs sonrası Türkiye'de emekçilerin gündemi konuşulacak'

TKP Şişli ilçe örgütü ve TKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları da eyleme destek için belediye önündeydi. İşçiler ve sendika yönetimi TKP heyetini coşkuyla karşıladı.

TKP adına işçilere seslenen İstanbul 2. bölge milletvekili adayı Ozan Can konuşmasında "Şişli belediye emekçilere teşekkürler. Bizim milletvekili adaylarımız motokurye işçileri, belediye işçileri ve diğer sektörlerden emekçilerdir. Türkiye'de nereye gitsek zam konuşuluyor, ekmek parası konuşuluyor. Evet seçimler önemli, biz seçimlerde emekçileri temsil etmek için çalışacağız. Ama ötesi var" dedi.

Ozan Can, "14 Mayıs sonrası Türkiye'de sürekli emekçilerin gündemi konuşulacak. Şişli belediyesi emekçilerine söz veriyoruz, Türkiye'de emekçilerin gündemi konuşulacak" açıklaması yaptı.