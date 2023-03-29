Şişli Belediyesi işçileri düşük zamlara karşı eylem yapıyor

İstanbul'da Şişli Belediyesi’nde 01 Mart 2022 tarihinde KENT-YOL A.Ş ile Disk Genel-iş 3 No’lu şube arasında imzalanan TİS’e göre yapılması kararlaştırılan yüzde 23’lük maaş zammını yetersiz bulan işçileri temsilen, sendika yönetimi ücret zammında iyileşme talebiyle bir süredir belediye yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiriyordu.

İşçilerin iyileştirme talebini yüzde 25’lik zam önerisiyle yanıtlayan belediye yönetimi, yemek ücretlerinin de 85 liraya çıkarılmasını önerdi. Bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyuran işçiler bugün belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirecekler.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı da Şişli Belediyesi işçilerine destek verdi. Açıklamada, "Belediye işçileri açlık sınırlarında yaşamaya mahkum olmadıkları bir geleceği mücadeleleriyle kazanacaklar. PE Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı olarak mücadele eden Şişli Belediyesi işçilerinin yanındayız" denildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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