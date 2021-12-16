Sırrı Süreyya Önder'den ihale iddiasına yanıt

Yandaş medya tarafından “İBB'nin Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abay'ın şirketi Karbonat Reklam Hizmetleri A.Ş.'ye 3 ihale verdiği” iddia edildi.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise "İmamoğlu, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in damadına 26 Milyon 36 bin 750 TL aktarmış. Sözde reklam işiymiş. Özellikle Büyükşehir belediyelerindeki yolsuzluklar, devleti batırabilecek miktarlarda olabilir. Çok kuvvetli kontrol-denge mekanizmalarına ihtiyaç var. Oluk oluk gidiyor para" dedi.

Bu haber ve iddiaların ardından Sırrı Süreyya Önder tarafından bir açıklama yapıldı ve iddialar yalanlandı:

"2 günden beri bazı örgütlü troll hesaplardan, damadımın İstanbul Belediyesi’nden ihale aldığı yazılmaktadır.

1- Anılan ihalede adı geçen şahısla hiçbir hısım/akrabalık/damatlık veya dostluk ilişkim yoktur.

2- Yedi göbek sülalemin içinde hiçbir belediye ile ihale vb ilişki içine girmiş bir tek yakınım yoktur.

Belediye ya da kamu kaynaklarından haksız bir tek kuruşa tenezzül etmek büyük alçaklıktır.

3- Bunu sosyal medyada yayan tüm hesaplar için hukuki girişimleri yarın itibariyle başlatacağımın bilinmesini isterim."