Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan iki ismi birden görevden aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki bakan yardımcısını birden görevden aldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atama kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Bakan yardımcıları dışında Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevden alındı.

BDDK'ye atamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) ise 2. Başkan olarak Yakup Asarkaya, üyeliklere de Mustafa Balcı ile Olcay Turan atandı.

