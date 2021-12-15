Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi: Merkez Bankası yarın faiz indirmemeli

Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e konuşan B&G Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi.

Seydullah Nebati şunları söyledi: Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi.

Seydullah Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin de "Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.