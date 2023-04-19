Sırrı Süreyya Önder: Parlamento aritmetiği gösteriyor ki kilit bir güç olacağız

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder "Biz parlamento aritmeği öyle gösteriyor ki kilit bir güç olacağız" dedi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Önder "Bugün için Sayın Kılıçdaroğlu bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu paradigmanın dışında bir cümle kurmaya çalışıyor. Bu çabayı yüksek değerde buluyorum. Ama bu sonsuz bir kredi anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Toplumda beklentinin ve desteğin yüksek olduğunu ifade eden Önder, "Umuyorum ve diliyorum altında kalmadan, tekrar o kısır gelecek vaat etmeyen, nefret körüklemekten başka, nefreti yeniden yeniden üretmekten başka bir işe yaramayan o eski paradigmaya dönmez. Barışı ve özgür bir geleceği hep birlikte, bütün Türkiye halkları için ve bütün kesimleriyle geliştirmenin önünü açar" diye belirtti.

'Gerisi onların göstereceği pratiğe ve iradeye bağlı'

Kılıçdaroğlu için "yükü ağır, çabaları olumlu, bekleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz" diyen Önder şu ifadeleri kullandı:

"Biz parlamento aritmeği öyle gösteriyor ki kilit bir güç olacağız. Biz bu kilit gücü biz pazarlık unsuru olarak da yapmayacağız. Bir yaptırım aracı olarak da kullanmayacağız. Biz bunu ülkenin demokratik dönüşümü için bir payanda yapmaya hazır bir vaziyette bekleyeceğiz. Gerisi onların göstereceği pratiğe ve iradeye bağlı."

'Bizdeki politik perspektifin dışında süreci karşılayacak bir siyasal pratik yok'

Önder, "Kılıçdaroğlu’ndan beklediğimiz birinci turu nitelikli bir çoğunlukla, net bir çoğunlukla alması, ardından ülkede bu meselenin kendi koyacağı iradenin yanında, bu meselenin rahatça konuşulabileceği bir demokratik düzlem yaratması" dedi.

Önder "Bu dönemin kazanma ve kaybettirme aralığının dışında bir karakteri var. O noktadan daha ilerideyiz. Bu dönem bir demokratik dönüşümün kurucu mimarları arasındayız. Muhalefet ya da iktidar bu konumumuzu istediği kadar tahfif etsin. Başka türlü anlamlandırsın ya da adlandırsın önemli değil. Biz bu sürecin, bu dönüşümün yapısal mimarlarından birisi olacağız. Bizdeki birikim ve deneyim, bizdeki politik perspektifin dışında süreci karşılayacak bir siyasal pratik yok. Ne sağda ne solda. Onun için kazanma-kaybettirmenin üstünde bir yerdeyiz. Biz demokratik bir cumhuriyete dönüştüreceğiz. Bundan da diktatörler hariç kimsenin korkmasına gerek yok. Hatta onların da korkmasına gerek yok, çünkü evrensel ve genel bir hukuk içerisinde sorumlulukları tartışılacak. Onun için biz kazanma-kaybettirme aralığından çıkmış bir durumdayız şu anda" ifadelerini kullandı.