HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Cengiz Çandar açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TELE1’de Gökmen Karadağ’ın programına konuk oldu. Seçime dair değerlendirmelerde bulunan Sancar, Yeşil Sol Parti’nin oy hedefinin en az yüzde 15 olduğunu ve bunun altındaki bir oranı başarısızlık olarak sayacaklarını söyledi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Kürtler’ başlığıyla yayınladığı videodaki ifadelerine de değinen Sancar “Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışını gayet olumlu değerlendiriyoruz. Gelecekte daha demokratik daha barış içinde bir yaşam için bir irade beyanı olarak kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Doğru bulmuyorum'

Sancar, adaylığı tepki çeken Cengiz Çandar’ın HDP’deki sol kuruluşlar için kullandığı “dekorasyon” ifadesi içinse “Doğru bulmuyorum. Elbette seçmenimizin büyük bir kısmını Kürt halkı oluşturuyor ama HDP’yi HDP yapan buna bileşenlerinin katılmış olmasıdır. Sol sosyalist çevreler de dahil… Dolayısıyla esas olan sayı değil niteliktir” dedi.

'Bu hakaretleri kaale almıyoruz'

Sancar şunları söyledi:

"(Ümit Özdağ’ın HDP seçmenine ‘katil’ demesi) Söylenecek çok şey var ama kendimi tutarak cevap vereyim. Bu düşmanlık politikası ve ülkeyi parçalama zihniyetinin çok açık bir yansımasıdır. 10 milyon insana katil diyen bir zihniyetin Türkiye’ye nasıl bir gelecek vaadettiğini halkın takdirine bırakıyorum. Bu kadar ağır aşağılayan ve itham eden bir anlayış sadece bir kelime ifade edilebilir: Ağır ırkçı faşist zihniyet. Bu hakaretleri kaale almıyoruz ve demokratik siyasette ısrarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza çağrım bu zihniyete lütfen prim vermeyin, uyanık olun. Bunların dili iktidarın dilinden daha zehirli. İktidar partisine çalışıyor bunlar.

'İnce’nin hem söylemi hem tutumu AKP ve Cumhur İttifakı’na yarıyor'

(Muharrem İnce’nin muhalefete yönelik “PKK’lılarla anlaşma yapmam” sözleri ve HDP söylemi) Muharrem İnce’ye sormak lazım ama sormayalım, halkımıza soralım. İnce’nin bu HDP söylemi kime yarar? Açık söylüyorum tamamen iktidara. İktidarın ağzıyla konuşuyor ve alacağın oyların bir risk yaratabileceği ihtimalini de tartışmalı hale getiriyor. Risk nedir muhalefetin adayının kaybedeceği riski. Bu açıdan bakıldığında İnce’nin hem söylemi hem tutumu AKP ve Cumhur İttifakı’na yarıyor. Dolayısıyla bu seçim birinci turda binmelidir ve azıcık demokrasiye inancı olan herkes sorumluluk almalıdır. Samimiyet ise testi çok zor olmayan bir konudur. Siz şimdi 2019’da tüm HDP’lilerin oylarına taliptiniz. Bu seçim muhalefet lehine bitmelidir. Yani Kılıçdaroğlu tarafından kazanılır diye düşünüyorum.

'Kobani davası baştan aşağı rezaletler, skandallar toplamı'

(Kobani davasında seçim sürecini etkileyecek bir şey olur mu?) Davanın tek dayanağı HDP hesabından atılan tweet. Sonra gizli tanıklar buldular. Ancak onların büyük bir kısmı istediklerinin aksi yönde ifade verdiler. Arkadaşlarımız Kobani olaylarında yaşamını yitiren ölümünden sorumlu tutarak 7 kez müebbet hapsi istendi. Savunma yaptırılmadan mütalaa açıklandı. Bu mütaalayı da propaganda malzemesi olarak kullanacaklar. AİHM kararları var ama onları da tanımadılar. Bu dava baştan aşağı rezaletler, skandallar toplamıdır. Bu dava eğer bu iktidar devam ederse Türkiye’ye nasıl bir rejim tasarladıklarının aynasıdır. Kendilerine karşı çıkan aynı oyunlar oynanacaktır. O nedenle bu dava kesinlikle Türkiye’nin geleceğine açılmış bir davadır. Eğer buradaki hesapları Yeşil Sol’u engellemekse tam tersi bir sonuç çıkar. Seçim sonrası da bu kararı verenler sorumluluğuna da hukuk önünde katlanırlar."