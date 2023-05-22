Sırrı Sakık: Kazanan kim olursa olsun yeni bir sürece ihtiyaç var

Yeşil Sol Parti’nin Ağrı Milletvekili olarak Meclis’te yer alacak olan Sırrı Sakık, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin özeleştiriye ihtiyaç olduğunu ifade ederek, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandığa gitme çağrısında bulundu.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sakık şunları söyledi: “Bunun üstünü örtmek gibi bir lüksümüzün olmadığını açık net olarak söyleyeyim. Bu dünyanın sonu değil, biz büyük bir mücadeleden geliyoruz. Biz uzun yıllar parti olarak seçimlere katılıp baraja takıldığımız dönemler de oldu. Asla tabanımızda bir yılgınlık olmadı. Ortak yolu ortak aklı nasıl bulabiliriz? Şimdi gün o gündür. Daha çok dayanışma, daha çok birlik oluşturma ve nerede bir eksikliğimiz varsa, o eksikliği telafi etme günüdür."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan’ın aldığı oyun Millet İttifakı’ndan kaydığını söyleyen Sakık, “İttifaktan buraya oy kayıyorsa, ittifak samimi değildir” dedi. Oğan’ın toplumda karşılığı olan siyasi bir aktör olmadığını belirten Sakık, “Gelinen noktada tek hesapsız, kitapsız sadece demokrasi ve özgürlük talep eden biziz. Demokrasi talep eden bir halkın evlatları hesapsız, kitapsız sandığa gidiyor. Kimse bu noktada Kürtlere haksızlık etme hakkına sahip değildir” şeklinde konuştu.

'Kutuplaşmaya gerek yok'

Seçimleri kazanacak aday kim olursa olsun yeni bir sürecin başlamasında rol alması gerektiğini söyleyen Sakık şöyle devam etti: “Türkiye'nin kendi toplumuyla barışması lazım. Uzun yıllardır ret, inkar, yok sayma politikaları Türkiye'yi getirdiği nokta, ciddi krizin yaşandığı, ciddi kutuplaşmaların yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Kim alırsa alsın, ister Cumhur İttifakı ister Millet İttifakı, halkın özgürlük taleplerine, demokrasi taleplerine bir an önce kulak vermeliler ve toplumsal bir uzlaşıyı toplumsal bir buluşmayı sağlamalıdırlar. Buradan Erdoğan da çıksa Kılıçdaroğlu da çıksa toplumun mesajı çok açık: Kutuplaştırmaya gerek yok.”