Şırnak'ta TOKİ konutlarında yangın: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları'ndaki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve H.T. (14) yaralandı.

Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten açıklama: Yangın kazan dairesinde çıktı

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangında 14 yaşındaki H.T'nin hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki U.M.K'nin, 14 yaşındaki E.U'nun ve 12 yaşındaki K.Y'nin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralanan çocukların Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan elim olayla ilgili Şırnak Valiliği olarak incelemelerimiz devam etmektedir. Valiliğimiz süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."