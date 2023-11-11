Kaçak madende çalışan göçmen işçinin cesedini yaktılar

Zonguldak’ta yol kenarındaki ormanda benzin dökülerek yakılmış bir halde bulunan cesedin, bölgedeki kaçak işletilen bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu işçi Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğu belirlendi.

Cesedi ormana sonradan taşınmış

Nourtani’nin ailesi kendisinden haber alamadığı için cesedin bulunduğu gün kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Otopsi raporuna göre, 10 Kasım'da bulunan Nourtani, 9 Kasım’da ölmüş ve cesedi bulunduğu yere sonradan taşınmış.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı ve madenin sahibinin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Maden ocağında hareketsiz görülmüş

İfadesi alınan tanıklardan biri Nourtani’yi kaçak maden ocağında hareketsiz gördüğünü söylediği. Nourtani’nin kaçak ocakta iş kazası sırasında öldüğü ve cinayet gibi gösterilmeye çalışıldığı ihtimali ile cinayet olasılığını araştırıyor.

Kesin ölüm sebebi için ayrıntılı otopsi raporu beklenen Nourtani, bugün toprağa verildi.