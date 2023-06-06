Şırnak'ta DEDAŞ protestosuna müdahale: Biber gazı ve tazyikli su kullanıldı

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Oyalı Köyü’nde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekiplerinin elektrik sayaçlarını direklere çıkarmasına halk tepki gösterdi.

DEDAŞ, geçtiğimiz günlerde Oyalı Köyü’nde elektrik sayaçlarını direklere çıkarmaya başlamıştı. Duruma karşı çıkan 500 evin elektriğinin kesildiğin duyurulmuştu. Korucuların köylülere, “Oylarınızı başkasına vermeseydiniz bunlar olmazdı” dediği iddia edilmişti.

Günlerdir gerginliğin yaşandığı köyde, bugün jandarma halka müdahale etti. Gazeteci Sait Sırdaş, köylülerin DEDAŞ’ı protesto ederken, köye zırhlı araçlarla birlikte jandarmanın girdiğini aktardı.

Sırdaş sosyal medya hesabından, jandarmanın köylülere tazyikli su ve biber gazı ile müdahalesinin görüntülerini de yayınladı.