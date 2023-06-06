Ertelenen elektrik faturaları toplu kesildi: Depremzedelere binlerce liralık borç çıkarıldı

6 Şubat depremlerinden etkilenen iller 'afet bölgesi' ilan edilmiş ve bu illerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı.

Haziran ayının gelmesiyle beraber Sabancı Holding ve Almanya merkezli E.ON iştiraki olan Toroslar EDAŞ Hatay’da yaşayan depremzedelere elektrik faturalarını göndermeye başladı. Üç aylık borcun toplu tahsil edilmek istendiğini gören depremzedeler uygulamaya tepki gösterdi.

HalkTV'ye konuşan Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi’nde yaşan Mahmut Günay, 7 bin 712 lira gelen elektrik faturasına şu sözlerle itiraz etti:

"Depremden sonra ilk birkaç hafta evlere giremedik ve elektrik yoktu zaten. Elektriklerin olmadığı dönemde sayaçlar işledi mi bilmiyoruz. O dönemde jeneratör vasıtasıyla mahallede yaklaşık 30 ailenin hem ısınmasını sağladık hem telefonlarını şarj ettik. Mahalleye elektrik geldikten sonra evlerine giremeyen kişilere yardımcı olmak için elektrik ilettik. Şu anda evlerimize elektrik faturaları geldi. 3 Şubat ile 5 Haziran arasında gelen elektrik faturam 7 bin 712 lira bedelinde. Depremden önce zaten aylık 500 veya 600 lira fatura ödüyordum. En fazla 700 lira civarında ödedim. 3 ayı toplasanız bile o kadar etmiyor. Mahallede herkes şu anda tepkili ve bu faturalara itiraz edeceğiz"

Hatay’da başka depremzedelere de 7 bin 315 lira, 5 bin 458 lira ve 6 bin 629 liralık elektrik faturalarının gönderildiği öğrenildi.