Şırnak'ta bir köye 11 gündür elektrik verilmiyor

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), 16 Kasım'da Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinin Sevadiye (Gümüşyazı) köyünde evlerdeki sayaçları elektrik direklerine taşımak istedi. Halkın tepki göstermesi üzerine DEDAŞ çalışanlarıyla köylüler arasından gerginlik yaşanmıştı. Bunun üzerine DEDAŞ köyün elektriğini kesti.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, DEDAŞ ekipleri aynı gece geç saatlerde jandarma ile köyü bastı. 12 kadının darp edilerek gözaltına alındığı söylendi.
Kadınların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, köydeki gerginliğin devam ettiği öğrenildi.