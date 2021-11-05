Aynı beldeden faturalarını ödeyemeyen 75 hanenin elektriği kesildi

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki yurttaşların elektriği birikmiş borçları nedeniyle dün sabah kesildi. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) 75 hanenin elektriğini kesti.

Çocukların ödevlerini mum ışığı altında yapmaya çalıştığını söyleyen belde sakini Şefik Tümen borçlarının yapılandırılmadığını belirtti. Tümen "DEDAŞ tarafından elektriğimiz kesildi. 40 milyar (bin TL) borcumuz var ancak bunu yapılandırmıyorlar, taksitlendirme yapmıyorlar. Ödeme imkanımız olmadığı için bugün gelip elektriğimizi kesmişler. Ben Gazi Mahallesi’nde 106 numaralı evde oturuyorum. Çocuklar karanlıkta kalmış mumun altında ödevlerini de yapamıyorlar. Elektriği tekrar gelip bağlamalarını rica ediyoruz" dedi.

Nergis Talin de, "Engelli çocuğumuzla karanlıkta oturuyoruz ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bunu yapmaya ne hakkınız var? Babam da astım hastası elektriksiz kaldık” diye konuştu.

Öte yandan, beldede bulunan mahalle bakkalında da elektrik kesildiği için buzdolabındaki ürünlerin bozulmak üzere olduğu öğrenildi. (ANKA)