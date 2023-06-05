Şırnak Valiliği'nden öldürülen korucuyla ilgili açıklama

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda ölen güvenlik korucusu Mustafa Erdem ile ilgili açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, konu ile ilgili açıklama yapan Şırnak Valiliği, olayın "terör saldırısı" olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Cizre ilçesi Sur Mahallesi’nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. İlk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğu değerlendirilmektedir. Olay ile ilgili çok yönlü tahkikat yapılmaktadır” denildi.