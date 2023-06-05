Cizre'de bir korucuya aracında saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında saldırıya uğradığı belirtilen korucu Mustafa Erdem öldü.

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin korucu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

AA'nın haberine göre yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı ise Erdem'in aracında bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Kesici aletle saldırıya uğradığı belirtilen Erdem'in cesedinin Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.