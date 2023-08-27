Şırnak Valiliği sattı, AKP'li belediye başkanıyla ortağı aldı!

Şırnak Valiliği, ihaleyle Zümrüt Kaplıcaları'nı AKP’li Beytüşşebap Belediyesi Başkanı Habip Aşan ve ortağına satarken, kaplıcaların belediye başkanı tarafından satın alınmasına tepki gösteren yurttaşlar, kaymakamlığa dilekçe vererek satışın iptalini istedi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Germav köyünde bulunan turistik Zümrüt Kaplıcaları için öngörülen proje tamamlanmadı. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), AKP’li Beytüşşebap Belediyesi ile Şırnak İl Özel İdaresi’nin 4 milyon 620 bin TL harcadığı “Zümrüt Kaplıcaları Projesi”, AKP’li belediyenin çevre düzenlemesi yapmaması nedeniyle yarım kaldı. 4 yıldır sürdürülen ve milyonların harcandığı proje daha tamamlanmadan Şırnak Valiliği tarafından geçtiğimi ay satılığa çıkartıldı.



Zümrüt Kaplıcaları, Temmuz ayında yapılan ihaleyle AKP’li Beytüşşebap Belediyesi Başkanı Habip Aşan ve ortağı olarak bilinen iş insanı Aziz Yalçın tarafından 15 milyon TL’ye satın alınarak ticarileştirildi.



Kaplıcaların satılmasına karşı ise köylüler, 200 dilekçe toplayarak ilçe kaymakamına gönderdi. Duruma tepki gösteren Germavlı yurttaşlar, bu karardan bir an önce dönülmesini istedi.

'Kaplıcaların özelleştirilmesini istemiyoruz'

Köylülerden Meryem Abi (80), halkın izni olmadan kaplıcaların satıldığına işaret ederek, “Kaplıcaları satarak halktan para kopartmak istiyorlar. Van’dan, Amed’den, İstanbul’dan, Şırnak’tan bu kaplıcalar için buraya geliyorlar. Ama kaplıcaların satılmasıyla birlikte kimse artık buraya gelemeyecek. Bu kaplıcalar da elimizden alırlarsa bizim burada ne işimiz kalır? Kaplıcalarımızın satılmasını kabul etmiyoruz. Bu kaplıcalar halkındır. Kimse bugüne kadar kimseden para almamış. İnsan halka ait olanı satarak, halkına bu hakareti eder mi?” diye sordu.



Kaplıcaların satılmasına karşı kaymakamlığa dilekçe yazdıklarını ancak herhangi bir cevap alamadıklarını söyleyen yurttaşlardan Yasin Abi (42), “Kaplıcaların özelleştirilmesini istemiyoruz. Halkımızın bu kaplıcalardan faydalanmasını istiyoruz. Bu kaplıcalar özelleştirildiği zaman kimse gitmez. Orası özelleştirildiğinde paralı olacak ve artık ne çocuklar, ne kadınlar ne de kimse gidemeyecek. Her gün onlarca insan oraya gidiyor. Kaplıcalar bu köyündür. Ama köylüler zamanında devlete hibe ederek herkesin yararlanmasını istedi. Ama şimdi belediye başkanı ortaklarıyla birlikte orayı satın aldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kaplıcaların satılmaması için köy halkı olarak dilekçe topladık ve kaymakamlığa verdik. Sonuna kadar bu konunun peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Yurttaşlardan Ayşe Abi (65) de, kaplıcalar satıldıktan sonra zenginler dışında kimsenin gidemeyeceğini ifade ederek, “Bu yaşıma geldiğimden beri orası halkındır ve köylülerindir. Her bir taraftan gençler, kadınlar buraya geliyor. Bugün kaplıcalarımız şahısların eline düşerse her şeyimizi alırlar. Bugün bunu kabul edersek yarın bizden daha çok şey isteyecekler. Şimdiden bize orası ‘bizim’ diyorlar. Eğer bu şekilde sürerse toplum içinde de huzursuzluklar yaşanacak. Bu köyde herkes bu durumdan rahatsızdır. Çünkü orası halkındır. Özellikle biz kadınlar bu durumdan çok rahatsızız” diye belirtti.

'Burası halkındır, halkın olarak kalmalıdır'

Köylülerden Musa Acar (75), halkın sağlığı açısından da kaplıcaların şahsi değil kamu malı olarak kalması gerektiğine dikkat çekerek, “Halk bu kaplıcalardan faydalanıyor. Buranın şahıslar tarafından yürütülmesini istemiyoruz. Bu kaplıcalar bu köyün, Elkê’nin ve Şirnex halkınındır. Bizim olana gitmek için para vermek istemiyoruz. Çocuklarımızın kaplıcalara gitmek için para vermesini, köyümüzü işgal etmelerini, hayvanlarımızın yollarının değiştirilmesini istemiyoruz. Burası halkındır, halkın olarak kalmalıdır. Bu skandal karardan bir an önce vazgeçmeliler” dedi.