Şirin Payzın'a 'süre' veren Süleyman Soylu ve oğlu hakkındaki iddialar neydi?

Gazeteci Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni mezun olan jandarma subaylarına yönelik "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın" sözlerine tepki göstermiş, "Sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" demişti.

Bu sözler sonrası Payzın'a süre veren Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir" ifadesini kullanmıştı.

Bu tartışmanın ardından Soylu'nun sigorta şirketi ve oğluna ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi.

Peki, neydi o iddialar?

Engin Sigorta

Soylu'ya ilişkin iddiaların odağındaki şirket 1996 yılında kurulan Engin Sigorta olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu, ayrıca 2021 ocak ayında bir sigorta şirketi daha kurdu. Bu şirketin adı ise Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi.

Sedat Peker gündeme getirdi

Soylu'nun söz konusu sigorta şirketleri hakkındaki iddiaları gündeme getiren isim ülkücü mafya Sedat Peker olmuştu.

Peker yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlık konumunu kullanarak holding ve özel sektör firmalarının kullandığı araçların kasko ve sigorta işlemlerini kendi şirketine bağladığını öne sürmüştü.

Peker, "Şirketin yüzde 5 bin 700 büyümüş. 57 kat büyümüş. Erdal baba araba getirdiğinde 20 sene önce, sigortalattığında 'Erdal baba' diyordun. Şimdi Erdal baba lazım değil ki. Bütün holdingler sende... Şu an senin ortağın olduğun Engin Sigorta şirketinin bilançolarını bir açıklasana. Kia araban varken bu zenginliğe nasıl ulaştın? Süslü sülü sen mafyanın takipçisi değil, sen mafyanın ortağısın. Sen kendin mafyasın" demişti.

Soylu, katıldığı bir televizyon programında Peker'in iddialarıyla ilgili, "Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum" demişti.

Oğluyla ilgili iddialar

Soylu'nun oğluyla ilgili gündeme gelen iddiaların da sahibi Sedat Peker.

Çektiği bir videoda, "Senin oğlun uyuşturucu satıcılarının hepsiyle her gün beraber geziyor. Onların ayaklarını kıracağına, ayakkabılarına cila mı yapıyorsun?" diye soran Peker, "Yeniköy Motors’un sahibinin arabasında oğlunun tahsisli plakası yok muydu? Senin benim akrabam Reşat Fazlıoğlu’yla ve benim sağ kolum Erdal Aras’la resimlerin yok mu? Sen gerçekten yalancısın, hem de çok büyük. İnternette birçok uyuşturucu satıcısıyla senin oğlunun resmi var. Sen bu resimleri görmüyor musun" ifadesini kullanmıştı.

Peker'in konuya ilişkin bir diğer çarpıcı iddiası ise, Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya'ya yapılan uyuştucu operasyonundan kısa süre önce Kaya'nın aracında bulunan ve Süleyman Soylu'nun oğluna ait olan plakanın ihtisasının kaldırılması olmuştu.

Peker, bu süreçte Soylu'nun oğlu Engin'in, Kaya'dan operasyonu engellemek için 5 milyon dolar istediğini de söylemişti.

O iddialar şöyleydi:

"Operasyondan 10 gün önce gidiyor, Engin oğlum böyle böyle büyük bir operasyon olacak, bu ihtisası iptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın operasyondan kaç gün önce? O Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya’nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. 10 gün önce. Telefon irtibatları Engin’le ne zaman kesildi? 10 gün önce. Engin buna diyor ki, 5 milyon dolar verirsen seni bu dosyanın içinden çıkarabiliriz. O da diyor kardeşim ben onlara iki araba sattım niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Tamam diyor. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Bu cezaevinde, sonra karısı Engin’i arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabii bunlar dostlarına yapar en güzel özellikleri o."

'Oğlun 25-30 milyonluk dairede kalıp keyif ediyor'

Peker'in Süleyman Soylu'ya ve oğluna ilişkin bir diğer iddiası Kuzu Holding'in bir inşaat işine ilişkin olmuştu:

"Temiz sülüman, Kuzu Holding’in Sea Pearl - Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecekken senin akraban sadık soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi" diye soran Peker, "Temiz sülüman, oğlun engin soylu dört gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı 0/7 blokta bulunan 25 - 30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor. süslü sülü, siz sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya, Kuzu Holding’in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde, yumulmuşsunuz buna" dedi.

'Nasıl korkuttun, çöktün mallarına'

Peker, bir fotoğraf da paylaşarak, "temiz sülüman kuzuları almışsın yanına, şimdi bunları da başlarsın sen ince ince kesmeye. Her şeyi biliyorum da bu kuzu gruptakileri nasıl korkuttun çöktün mallarına vallahi onu bilmiyorum" ifadesini kullandı.

'Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, statta yaşanan taraftar olaylarına ilişkin "Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. 'Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor?' dedim. 'Süleyman Soylu’nun oğlu dediler.' Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor!" demiş, bu sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu iddiasıyla Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.