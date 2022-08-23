Soylu'dan gazeteci Şirin Payzın'a: Oğlum ve şirketi hakkında kim ne biliyorsa 1 hafta süre

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oğlu ve şirketine ilişkin iddialara yanıt verdi.
Gazeteci Şirin Payzın, Soylu'nun yeni mezun jandarma subaylarına yönelik "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın" sözlerine tepki gösterdi. Payzın Twitter'dan "Sen önce oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver derler adama" dedi.
Soylu, Payzın'ın sözlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir" diyerek yanıt verdi.
Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022
Dokunulmazlığı yok
Şirkette ben de yokum
Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.
Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz.
Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
Herkesi kendi şerefinizde sanmayın https://t.co/E4a3vuBZfC