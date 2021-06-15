Peker'den Soylu'ya yeni yolsuzluk suçlaması: Oğlun 25-30 milyonluk dairede kalıp keyif ediyor

Ülkücü mafya Sedat Peker, Süleyman Soylu'ya ilişkin yeni iddialar dile getirdi.

"Temiz sülüman, Kuzu Holding’in Sea Pearl - Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecekken senin akraban sadık soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi" diye soran Peker, "Temiz sülüman, oğlun engin soylu dört gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı 0/7 blokta bulunan 25 - 30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor. O da benim gibi durmadan sigara içiyor. süslü sülü, siz sülalecek para makinesi sesini ve poliçe sesini çok seviyorsunuz ya, Kuzu Holding’in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde, yumulmuşsunuz buna" dedi.

'Nasıl korkuttun, çöktün mallarına'

Peker, bir fotoğraf da paylaşarak, "temiz sülüman kuzuları almışsın yanına, şimdi bunları da başlarsın sen ince ince kesmeye. Her şeyi biliyorum da bu kuzu gruptakileri nasıl korkuttun çöktün mallarına vallahi onu bilmiyorum" ifadesini kullandı.