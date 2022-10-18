Sırbistan'da Komünist Parti Genel Merkezine saldırı: Polis failleri kolluyor

Yeni Yugoslavya Komünist Partisi'nin (NKPJ), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Genel Merkez binası, faşist sokak çeteleri tarafından hedef alındı. Saldırganlar binanın içine girmeyi başaramazken, dış cepheye zarar vererek camları kırdı.

Konuya ilişkin açıkalama yapan NKPJ, son birkaç yılda binalarına dönük benzer saldırıların arttığını vurgularken olayın sorumlusu olarak "failleri bulmak ve kovuşturmak için hiçbir şey yapmayan Sırbistan İçişleri Bakanlığı"na işaret etti.

'Sırp polisi saldırganların kim olduğunu çok iyi biliyor'

NKPJ, geçmişteki saldırılarda da düzenli olarak polise ne olduğunu bildirdiğini belirtirken yapılan açıklamada "Ancak vandalizmden sorumlu faşist saldırı oluşumlarının saflarından saldırganların hiçbiri adalete teslim edilmedi. Sırp polisi, NKPJ binasına saldıranların kim olduğunu, vandalların hangi örgütlere mensup olduğunu ve nerede toplandıklarını çok iyi biliyor." denildi.

Komünistler yayınladıkları açıklamada Sırbistan İçişleri Bakanlığı'nın suça karşı bir tür "etkili mücadele" hakkında böbürlenmesinin iki yüzlülük olduğunu ima ederken, Belgrad'ın ortasında gerçekleşen saldırının faillerinin korunduğunu belirtti.

NKPJ, polisin failleri korurken resmi açıklamalarda saldırılardan "sağ ve sol aşırılıkçı grupların hesaplaşması" şeklinde bahsedildiğini kaydetti. Açıklamada İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin'in "gençliğinde kendisine komünist diyen ve ErnestO Che Guevara'nın resmi olan bir tişört giymesinin" bir ironi olduğu vurgulandı.

İktidar partisi Sırp İlerleme Partisi ve İçişleri Bakanı Vulin'in partisi Sosyalist Hareket'in binalarına dönük benzer saldırılarda polisin seferber olduğuna dikkat çeken NKPJ açıklamasında, "Ancak saldırı hedefindeki yer komünistlerin karargahı olduğu düşünülürse, polisin canı çok da sıkılmıyor" dedi.

Polisin işini yeterince yapmak istemediği bir durumda, NKPJ faşist saldırılarından korumak için üyelerinin binalarda gece nöbetlerine başlayacağını kaydetti.

Hukuksuzluğa karşı eylem çağrısı

Aynı zamanda, NKPJ, bu özel davada "polisin tembelliği nedeniyle" Sırbistan İçişleri Bakanlığı önünde bir protesto düzenleyeceğini kaydetti. Protestonun engellenmesi durumunda NKPJ eylemlerini Sırbistan Hükümeti veya Belgrad'daki Sırbistan Cumhurbaşkanlığı önüne taşıyacak.

NKPJ, kardeş partilerini Sırbistan Başbakanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı'nın adreslerine protesto mektupları göndermeye davet ederken Parti genel merkezine yönelik saldırılar ve polisin bu konudaki hareketsizliği hakkında uluslararası komünist hareketi bilgilendirileceğini kaydetti.

NKPJ polisten Belgrad'daki karargahına yapılan en son ve diğer tüm saldırıların sorumlularının derhal tutuklanıp yargılanmasını ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesini talep ediyor.