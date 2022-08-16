Sırbistan'da çiftçiler ayakta: Büyük toprak sahipleri ve yabancı şirketler vergilendirilsin

Sırbistan'da çiftçiler bir haftadan uzun süredir Novi Sad, Subotica, Sombor ve Güney Banat'ta yollara traktörlerini çekerek ulaşımı durdurdu. Artan üretim maliyetleri ve hayat pahalılığı nedeniyle çiftçiler ayçiçeği ve bitkisel yağ ürünlerinin alımında fiyat artışı talep ediyor.

Hükümetle Sırp çiftçiler arasında şimdiye kadar gerçekleşen müzakereler sonuçsuz kaldı. Sırp Çiftçilerin Hayatta Kalması İçin Girişim Başkanı Radoslav Adamović'in basına verdiği demeçte, protestonun talepler karşılanana kadar devam edeceğini söyledi.

Hükümet, petrol ihracatı yasağını kaldırma talebini kabul ederken çiftçilere ayçiçeğini ton başına 535 avro artı KDV üzerinden almayı teklif etti.

Çiftçilerse başlangıçta ayçiçeği alım fiyatının ton başına 700 avro olmasını, akaryakıt üzerinden hektar başına 100 litreye kadar ÖTV'nin kaldırılmasını ve ayçiçek yağı ticaret marjlarının sınırlandırılmasını talep etti.

Öte yandan Başbakan Ana Brnabić, çiftçilerin taleplerini komşu ülkelerde fiyatların 700 avroya ulaşmaması gerekçesiyle reddettiklerini söyledi.

Çiftçiler artık traktörlerini başkent Belgrad'a çekmeyi düşünüyor.

Komünistler çiftçilerin yanında

Yeni Yugoslavya Komünist Partisi (NKPJ) ve Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği (SKOJ), yaptıkları açıklamada Sırp çiftçilerin taleplerini yürekten desteklediklerini belirtti.

Çiftçilerin yaşadığı sorunların son bir yılda akaryakıt, suni gübreler, zirai ilaçlar, herbisitler ve üretimde kullanılan diğer araçların fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirten NKPJ, “Çoğunlukla küçük çiftliklere sahip olan çiftçilerimiz, tüm gezegen tarafından hissedilen kapitalizmin ekonomik krizinin kurbanlarıdır. Burjuva hükümeti, köylüleri desteklemek ve korumak yerine, onlara ayrıca tüketim vergileri yükledi ve bazı tarım ürünlerinin ihracatının yasaklanması nedeniyle çiftçilerin uğradığı kayıplara yeterli bir çözüm bulamadı” dedi.

NKPJ ve SKOJ’un açıklamasında “Yetkililerimiz yıllardır yurt dışından ucuz ve kalitesiz tarım ürünleri ithal ediyor, bu da alım fiyatını düşürüyor, bu nedenle küçük çiftçiler dilenciliğe indirgeniyor” denildi

'Büyük toprak sahipleri ve yabancı şirketlere vergi getirilsin'

Yapılan açıklamada “Sırbistan Cumhuriyeti Hükümetini, büyük toprak sahiplerini ve topraklarımıza sahip olan yabancı şirketleri vergilendirerek küçük çiftçilere kaynak sağlamaya ve bu şekilde belirli tarım ürünleri için ihracat yasağının neden olduğu zararları çiftçilere tazmin etmeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada “Kapitalist krizin yükü emekçiler tarafından değil, krizi yaratan büyük sermaye tarafından ödenmelidir” ifadeleri vurgulandı.