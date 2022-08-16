Sırbistan-Kosova gerginliği sürerken bölgede askeri hazırlıklar artıyor

Priştine’nin Sırbistan’a ait kimlik kartı ve plakaların yasaklanması kararı Sırbistan’dan ve Kosova’daki Sırp nüfustan büyük tepki görürken hükümet uygulamayı 1 Eylül tarihine ertelemişti. Öte yandan belirlenen tarihe yaklaştıkça Kosova’da özellikle Sırp nüfusun yaşadığı bölgelerde askeri hareketliliğin arttığı bildiriliyor.

Sırbistan menşeli Novosti, sabah erken saatlerden itibaren Kosova Özel Kuvvetleri’nin makineli tüfek mevzileri kurduğunu iddia etti. Novosti ayrıca Kosova polisinin Sırbistan yakınlarına bir gözlem kulesi kurduğunu aktardı. Yayın organı ayrıca Kosova güçlerinin çukurlar kazıp yakıt tanklarını buraya gömdüğünü aktarılırken bu adımı “bir saldırı hazırlığı” olarak yorumlandı.

Sırbistan sınırındaki Jarinje köyünde yakıt tankları çukurlara yerleştirildi

Öte yandan Kosova menşeli KOHA’nın haberine göre polisi bugün yaptığı açıklamada Metohija’da düzenlediği iki farklı operasyon sonucu ateşli silahlar ele geçirdiğini açıkladı. Polis iki farklı tabancaya el koyduğunu bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić bugün yaptığı açıklamada, bu hafta Brüksel'de tansiyonu düşürmesi ve barışı sağlaması gereken toplantıların yaklaştığını söyledi. Yarın Vučić'in NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD'nin Balkanlar elçisi Gabriel Escobar’la görüşmeler yapması bekleniyor. Vučić’in bir gün sonra Belgrad ve Priştine arasındaki diyalog kapsamında Miroslav Lajčak ile görüşmesi planlanıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Cuma günü yaptığı açıklamada Kosova hükümetinin ülkedeki Sırp partisi olan Sırp Listesi'nden 6 temsilciyi öldürme planları yaptığını iddia etmişti. Novosti’yse Arnavut kuvvetlerin bölgeye bu amaçla keskin nişancılar konuşlandırdığını iddia etti.