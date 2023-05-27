Sırbistan'da halk İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi

Sırbistan’da hükümet karşıtları, ülkede mayıs ayında art arda gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle başkent Belgrad’ta Ulusal Meclis binası önünde toplanarak "Sırbistan şiddete karşı" temasıyla protesto düzenledi.

Protesto alanına çiçeklerle gelen göstericiler, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasının bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. RTS'nin tarafsız bir şekilde tüm halkın çıkarları doğrultusunda yayın yapması gerektiğini savunan göstericiler, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan şiddet içerikli programların kaldırılması ve saldırılara karşı kurumsal sorumluluk alınması talebinde bulundu.

Eylemciler Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ile Sırbistan Güvenlik ve Enformasyon Ajansı Müdürü Aleksandar Vulin'in istifasını istedi.

Cumhurbaşkanı'ndan protestolara yanıt

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, herkesin farklı fikirlere sahip olabileceğini ancak gerginliklerin seçim yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi. Sırp lider, "Siyasi gelişmeleri takip edenler, muhalefet ve eski yönetimin temsilcilerinin söz konusu gösterileri farklı amaçlar için kötüye kullanmaya çalıştığını anlamış olmalı." diye konuştu.

Vucic, dün kendisi için düzenlenen destek mitinginde Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) liderliğinden çekildiğini açıklamıştı. (AA)