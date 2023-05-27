İran sınır muhafızları ile Taliban arasında çatışma: İki taraftan da kayıplar var

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Hirmend ilçesindeki Sasuli Karakolu yakınlarında Taliban'ın sınır güçleri ile İran sınır muhafızları arasında çatışma çıktı.

İran devlet televizyonu ise iki tarafın sınırdaki askeri yetkililerinin çatışmanın nedenini değerlendirmek için toplantı yaptığını duyurdu.

En az 3 ölü

Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in Sistan-Beluçistan eyaleti Sınır Muhafız Komutanlığı'na dayandırdığı habere göre, İran ile Afganistan arasındaki ortak sınırın "Makki" bölgesinde bugün Taliban güçleri ile çıkan çatışmada en az 3 kişi öldü, İran Muhafızları'ndan 2'si de yaralandı.

Taliban İran'ı suçladı

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı ise, İran askerlerinin Nimroz eyaletinin Kang ilçesine bağlı sınır bölgesinde ateş açmasının iki taraf arasında çatışmalara neden olduğunu duyurdu.

Bakanlık, "savaş başlatmak için bahaneler üretmenin ve olumsuz davranışlarda bulunmanın hiçbir tarafın çıkarına olmadığını" ifade ederek, Taliban yönetiminin, herhangi bir sorunu çözmenin en makul yolu olarak diyaloğu gördüğünü belirtti.

Sistan ve Belucistan Ulaştırma ve Karayolları Genel Müdürü Ayub Kurd da İran-Afganistan sınırındaki son çatışmalar nedeniyle Afganistan ile Malik sınırındaki tüm ticari faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu ifade etti.

İran: 'Taliban'ın ateşine karşılık verildi'

İran Emniyet Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Kasım Rızayi de yerel saatle 10.00 sularında Taliban güçlerinin sınırdaki Sasuli Karakolu'na ağır silahlarla ateş açmaya başladığını ve İran sınır muhafızlarının da ateşe karşılık verdiğini açıklamıştı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelmesinin ardından Pakistan ve İran sınır güçleri zaman zaman Taliban güçleriyle çatışıyor. (AA)