Sıradan faşizm: Rus atlete sarılan Ukraynalı atlet milli güvenlik sorunu oldu!

Yüksek atlama dalında yarışan Yaroslava Mahuçih'in, Rus rakibi Mariya Lasitskene'ye yenildikten sonra sergilediği duygusal görüntüleri ülkesi Ukrayna'da hükümetin "milli güvenlik" sorununa dönüştü. Bronz kazanan Mahuçih, Lasitskene'yi atlayışının ardından kucaklamıştı. Her iki sporcunun da gülerek birbirlerine sarılması Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından kınandı.

Ukrayna'nın savunma bakanlığıysa, Tokyo'dan döndükten sonra "hemen" yüksek atlamacı Mahuçih'le görüşeceğini açıkladı.

Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar Facebook paylaşımında, "Ukrayna'yı uluslararası yarışmalarda temsil eden sporcular, Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini, bunun belirli kısıtlamalar ve sorumluluklar getirdiğini anlamalıdır." dedi.

Ukrayna rejimi, ülkenin doğusunda bağımsızlığını ilan eden Donbass cumhuriyetlerine karşı verdiği savaşı "Rusya-Ukrayna savaşı" ve bazen "Rus işgali" olarak nitelendiriyor.

Savunma Bakanlığı yetkilisi "Sevdiğimiz ve yürekten alkışladığımız sporcularımızın dikkatsiz davranışları, düşmanın istihbarat özel harekatlarının hedefi haline gelebilir" sözleriyle olayı bir komplo teorisine malzeme yaparken "Bununla birlikte, lütfen kendi açıklamasını duyana kadar Yaroslava'ya zorbalık yapmayı bırakın" ifadeleriyle hükümete bağlı trollere Mahuçih'e çok ağır saldırmamaları mesajını verdi.

Bakan Yardımcısı, sporcu gelir gelmez onunla "görüşeceğini" ekledi:

"O şu anda Tokyo'da. Döndükten hemen sonra onunla bir randevum var. Görüşmenin sonuçlarını bildireceğim."

Olimpiyat kurulunun koyduğu kurallar çerçevesinde "Rusya Olimpiyat Komitesi" bayrağı altında yarışan Lasitskene, 2.04m'yi geçerek 2.02m'yi deneyen Avustralyalı rakibi Nicola McDermott'u ve Mahuçih'i geçerek altın madalyayı elde etmişti. Lasitskene zaferinin ardından yere çöküp gözyaşlarına boğulmuştu.