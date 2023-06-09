'Sıra iktidarımızda' diyen Akit yazarı şeriat istedi, Fethullahçılara da af çağrısı yaptı

Akit yazarı Şevki Yılmaz bugünkü köşesinde şeriat çağrısında bulunurken, cezaevindeki Fethullahçılar için "pişmanlıkları alınarak af çıkarılması"nı istedi.

"Sıra iktidarımızda" başlığıyla yayımlanan yazısında Yılmaz seçim sonrası iktidarın "geçim derdine çözüm için seferberlik ilan edeceğini" öne sürdü.

"Aile ve mutfak yangınlarını söndürmek önceliğimiz olmalı! Aksi halde siyasi sonumuzun gelmesi kaçınılmaz bir gerçek!" diye yazan Yılmaz, iktidarın oy kaybetmesinin nedeni olduğunu öne sürdüğü Türk Medeni Kanunu'ndaki nafaka düzenlemesini ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı yasayı hedef aldı, bunların iptal edilmesini istedi.

Yeni hükümete cezaevindeki bazı Fethullahçı isimler için de af çağrısı yapan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İftiraya dayalı itiraflarla işinden, aşından hatta eşinden edilen, ceza yiyen fetözede mağdurlarının acilen tespitleri yapılıp, tüm sosyal hakları iade edilmelidir!

Ayrıca din istismarıyla ve uyduruk rüyalarla aldatılan cezaevlerinde vardiyalı yatmaya devam eden çoğunluğunu hanımların oluşturduğu 'ibadet bölümü' dediğimiz mahkûmlara da, pişmanlıkları alınarak af çıkarılmalı, devlet millet kaynaşması yeniden sağlanmalıdır!"

Yılmaz yazısını şu ifadelerle şeriat çağrısı yaparak sonlandırdı:

"Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde 'İslam Sözleşmesi'nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun".