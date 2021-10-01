Sinyal kabloları kesildi, İZBAN seferleri durdu

İZBAN'dan, "Sinyal kablolarına kesilerek zarar verilmesi nedeniye Halkapınar - Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlerimize ara vermek zorunda kaldık" açıklaması geldi.

Yaklaşık bir saatlik sorunun ardından yapılan yeni açıklamada, "Sinyal kablolarının son iki ayda ikinci kez kesilerek iş göremez hale getirilmesi nedeniyle Halkapınar – Aliağa arasında ara verdiğimiz seferlerimiz, yeniden aktif oldu. Hat üzerindeki yoğunluk nedeniyle seyahatinizi, yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alarak planlayınız" denildi.