İzmir'de bir araç üst geçitten İZBAN raylarına uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 04.30 sıralarında Cüneyt Süvarioğulları Sokak yakınındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu Kamil Gözlekçi idaresindeki araç, Anadolu Caddesi yönünden Cüneyt Süvarioğulları Sokak'a seyir halinde olduğu sırada, çıktığı üst geçitteki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak üst geçidin duvarına çarptı ve tren yoluna uçarak viyadük ayağı ile istinat duvarı arasında sıkıştı.

İlk belirlemelere göre, hafif ticari araç içerisinde 2'si kadın olmak üzere 6 kişinin olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, yolcu konumunda bulunan Ayşenur Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Hatice Dinç, Doğucan Güler, Berkay Kaymakçıoğlu, Kamil Gözlekçi ve Mehmet Can Karcı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Polis ve AKS ekiplerinin taşıdığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Bozkurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.