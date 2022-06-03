Sinpaş'tan Marmaris'te doğa katliamı: 'İnşaat yasağına hangi imtiyazla uyulmuyor?'

Sinpaş GYO, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük Koyu’nda yer alan Marmaris Milli Parkı’nda otel ve devremülk projesi için doğa katliamına devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turistik bölgelere 31 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere getirdiği inşaat yasağına rağmen inşaata devam edildiği öğrenildi. Marmaris Kent Konseyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "31 Mayıs itibarı ile tüm inşaat firmaları için geçerli olan inşaat yasağına, Sinpaş hangi imtiyazla uymuyor?" diye sorarak inşaatı paylaştı.

Paylaşımda inşaatın durdurulması için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a da çağrıda bulunulurken "Hukuki olarak Meclis kararı ile inşaatı mühürleyebilirsiniz. Bekliyoruz!" ifadelerini kullanıldı.

Sayın @oktaymehmet48,

Sayın @Ali_Oztunc ve Sayın @avzekicanbalci inşaat yasağına uymayan SİNPAŞa her gün 580 TL ceza kesmenize rağmen durduramadığınızı açıkladı.

Oysa ki Hukuki olarak Meclis kararı ile inşaatı mühürleyebilirsiniz. Bekliyoruz!@herkesicinCHP#Marmaristenİmdat pic.twitter.com/fXYgZ4JkoV — Marmaris Kent Konseyi (@KonseyMarmaris) June 2, 2022

'Burası işgal edilmiş durumda'

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de duruma tepkisini göstererek, "Hukuksuzluğu yerinde görmek ve incelemek için buraya geldik. Burası şantiye alanı olmamasına rağmen etraf bariyerlerle çevrilmiş durumda. Burası işgal edilmiş durumda. Şantiyeye 1 kilometre uzaklıkta olan ormanlık alan şirket tarafından kapatılmış" dedi.

"Buradan sadece 3-5 tane şirket, 3-5 tane patron cebini dolduracak" diyen Çepni, "Burada doğa katliamı devlet kurumlarının izniyle yapılıyor" diye konuştu.