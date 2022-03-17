Sinpaş GYO'nun talanına ruhsat verilmişti: Belediye yetkilileri hakkında suç duyurusu

Sinpaş GYO'nun Muğla Marmaris Kızılbük'te sürdürdüğü ve Kızılbük Koyu'nu talan eden projeye usulsüz ruhsat veren CHP’li Marmaris Belediye Başkanlığı hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bir dava açılmıştı.

Süren davada mahkemenin ara kararına cevap veren Marmaris Belediyesi verdikleri ruhsatı 24 Mayıs 2021 tarihinde iptal ettiklerini ve iptal ettikleri ruhsatları 28 Ekim 2021 tarihinde yenilediklerini ifade etti.

Ruhsat iptaliyle yenileme arasında geçen süre boyunca inşaatın devam ettiği bilinen ve ilgili evraklarla tespit edilen inşaata yönelik Belediye Başkanlığı tarafından herhangi bir inşaat tespit tutanağı tutulmadığı veya inşaatı durdurmaya dönük yasal süreçlerin işletilmediği de böylece anlaşılmış oldu.

'Kamuya karşı sorumluluğu olanlara asıl işlerinin ne olduğunu hatırlatalım'

CHP'li Belediye Başkanlığı'nın Sinpaş GYO'nun gerçekleştirdiği çevre kıyımına göz yumması Marmaris İlçesi Kent Konseyi ve ilçede faaliyet gösteren siyasi partiler tarafından eleştirilerek İdare Mahkemesi'ne Belediye Başkanı, ilgili başkan yardımcısı ve İmar Müdürü hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Kent Konseyi, TKP, HDP, TİP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi temsilcileri Marmaris Adliyesi'nde yaptıkları suç duyurusunu bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir tarafta el değmemiş ve ekolojik devamlılık açısından korunması beklenen koylarımız, öbür tarafta turizm gelirlerini artırmak adına yöre halkının refahından çok belli bir sermaye grubunun karını gözeterek hareket edenler dururken toplumun çıkarını gözetmesi beklenen yöneticilerin görevlerini ihmali kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu güzel koylar bizim, bu ormanlar bizim, bu temiz hava bizim. Yani bu güzelim memleket bizim. Gelin geleceğimiz için, güzel yurdumuz için Marmaris’in bağrına saplanan bu Sinpaş hançerini birlikte çıkaralım. Gelin bu hançerin bağrımıza saplanmasına göz yumanlara halk olduğumuzu, her söylenene boyun eğmeyeceğimizi gösterelim. Yurdumuza sahip çıkalım ve kamuya karşı sorumluluğu olanlara asıl işlerinin ne olduğunu hatırlatalım."