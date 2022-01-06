Marmaris'te Sinpaş GYO'nun talanına ruhsat verilmişti: CHP'li belediyeye dava

Muğla Marmaris’te İçmeler Kızılbük mevkiinde yapımı süren Sinpaş GYO otel ve devre mülk projesi için, "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti. Kararının iptali için Marmaris Kent Konseyi tarafından Muğla 3. İdari Mahkemesi’ne bir dava açılmıştı.

Bugün yapılan basın açıklamasında bu davaya ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bu davamıza Muğla Mimarlar Odası, Muğla Barosu ve Türkiye Ormancılar Derneği Genel Merkezi de 'müdahil' oldular. Dava açıldıktan sonra inşaat sahibi şirket, çevre temsilcimiz aleyhine 'korkutma ve sindirme' girişimi diye tabir ettiğimiz 300 bin liralık bir 'haksız rekabet' davası açtı. Davanın ilk duruşmasında 'kent konseyi yönetmeliğinin amaç ve görevler bölümünde konseye verdiği yükümlülüklerin gereğinin yapıldığı' belirtildi. Hâkim davacı tarafa zararlarının ne olduğu konusunda somut delil sunmasını isteyip duruşmayı 8 Mart'a erteledi."

'Bölgede tahribat yapıldı'

Avukat Arzu Alper açıklamanın devamında Sinpaş GYO'nun inşaat yasağına uymayarak kamu alanının işgal etmesiyle ilgili yaz aylarından beri verdikleri şikâyet dilekçelerinin sonucunda, İlçe Milli Parklar Müdürlüğü’nün tutanaklarını da dikkate alan mahkemenin 30 Aralık günü ilgili alanda bilirkişi incelemesi yaptığını ifade etti. Alper bu inceleme esnasında tespit edilen durumu şöyle aktardı:

"Alan ve civarındaki tahribat gözler önüne serildi. Dinamit kullanımı hasarını, milli park tahribatını, termal olmadığı kullanılan vana ve borunun pozisyonu ile belli bir sondaj kuyusunu, vatandaşın girmesine izin verilmeyen kamu alanını, 8/9/10 kat inşa edilmiş binaları ve sahile nazır beton santralini hem bilirkişi heyeti hem de katılan herkes gözleriyle gördüler. Maalesef ki şirket avukatları savunabilecekleri bir şey olmadığından gözlemlenen, tanığı olunan bu durumu, belediyeden aldıkları ruhsatlara bağlayarak kendilerini savundular.

'Belgeler eksik'

Ayrıca buradaki toplu konutların kanalizasyon yükünün sorumluluğunu, yolların ağır hafriyat araçları sebebiyle bozulmasının giderilmesini ve oluşacak trafik yükünün çözümünü de yine belediyeye yükleyerek onların çözmesi gerektiğini belirttiler. Firma temsilcilerinin savunmalarını belediyeden aldıkları ruhsatlara dayandırmaları üzerine çalışmamızı ruhsatlar üzerine yoğunlaştırdık. İncelemelerimiz sonucunda belediyece düzenlenmiş ruhsatlarda eksikler, kusurlar tespit ettik. İlgililerden konuya dair bilgi edinmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Kendi gözlerimizle tanığı olduğumuz telafisi imkânsız, geri döndürülemez tahribatın ivedilikle durdurulması amacıyla Marmaris Belediyesince düzenlenmiş ruhsatlar ile imar durum belgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli davanın açılma zorunluğu doğmuştur.”

Alper CHP’li Marmaris Belediyesi hakkında 5 Ocak 2022 tarihinde davayı açtıklarını belirtti.