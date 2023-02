Sinpaş'tan açıklama: O otel inşaatı depreme dayanıklı mı?

Sinpaş GYO’nun Muğla Marmaris-Kızılbük’teki Kızılbük Thermal Wellness Resort isimli otel-devremülk projesi şimdi de depreme dayanıklı olup olmadığı ile gündemde.

Marmaris Kent Konseyi tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda, inşaatın temelinin yüzeye atıldığını, kolon ve kirişlerin zayıfladığını gösteren görsellere de yer verilerek, "33 yıl önce (deprem yönetmeliğinin esamesi okunmazken) Hattat Holding tarafından başlatılan Kızılbük otel projesi, Sinpaş GYO tarafından devir alınıp hâlihazırdaki 7 katın üzerine 3 kat daha eklenerek devam ettiriliyor. Teknoloji çağı malum, her an yeni şeyler keşfediliyor. Bunu idrak edebilmiş toplumlar, en basit tadilat talebinde dahi yapılardaki yönetmeliklere uygun olmayan her kalemin uygun hale getirilmesini şart koşarken, karar mercileri 30 küsur sene önce dikilmiş olan beton yığınına güncel yönetmelikleri dahil etmeksizin +3 kat daha çıkılmasına gözlerini yumuyor" ifadelerine yer verilmişti.

Turizm Güncel'deki habere göre, iddialara ilişkin açıklama yapan Sinpaş GYO ise "binanın analizlerinin yapıldığını ve analiz sonuçlarına göre binaların güçlendirildiğini" iddia etti. Kent Konseyinin paylaştığı görsellerde bulunan temellerin "deprem yönetmeliklerine göre radye temele dönüştürüldüğü" kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle belirtmeliyiz ki projemiz inşa edildiği dönemin yönetmeliklerine uygun ve sağlam bir şekilde yapılmış olup, mülkiyeti bize geçtikten sonra ise günümüz yönetmelik ve mühendislik uygulamaları paralelinde güçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Bu güçlendirme çalışmaları öncesinde alanımızın zemininin özellikleri ve bölgenin depremselliğinin incelenmesi, yapının inşasında kullanılan malzemelerin dayanım özellikleri ilgili uzman ekiplerimizce yapılan titiz araştırma ve çalışmalar sonrasında yapının yapısal analizleri (statik ve dinamik) yapılmış, bu analizler sonucuna göre binalarımızın tüm güçlendirme çalışmaları güncel deprem mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak projelendirilmiş ve yapılmıştır.

Haber içinde kaynak gösterilen tweet de yer alan binaların temelleri son deprem yönetmeliklerine uygun radye temele dönüştürülmüş olup, yapılan zemin etütleri ile belirlenmiş C50 beton mukavemetini veren masif kaya üzerine oturan binalarımızdır. Ayrıca zemin çivisi yöntemiyle, 32mm çap 12m uzunluğundaki zemin çivileriyle temel altları desteklenmiştir ve ek olarak önlerine 40cm genişliğinde perde beton yapılmıştır.

Yine projemize ait cephe sıvası görüntüsü olan imalatlar öncesi eski tarihli bir fotoğrafta gösterilen binamızın eski sıvaları kırılarak perde önüne ilave perde imalatları yapılıp güçlendirilmiştir. Tweet’de yer alan fotoğrafta gösterilen uygulama mevcut binanın kolonlarının ilave betonarme ile sarılması işlemidir. Bu uygulama ile mevcut bina kolonlarına ekstra mukavemet kazandırılmaktadır. Sosyal medya ve farklı platformlarda yer alan yanıltıcı bilgi ve haberlere itibar edilmemesini, şirketimiz tarafından yapılan resmi açıklamaların dikkate alınmasını istirham ederiz."