Sinpaş'ın otel projesi yine gündemde: Deprem yönetmeliğine uygun mu?

Marmaris'te milli park alanında Sinpaş tarafından yapılması planlanan “Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Muğla Marmaris Kent Konseyi inşaatla ilgili paylaşımlar yaptı.

Konseyin paylaşımında temel fotoğraflarına yer verilerek, "33 yıl önce (deprem yönetmeliğinin esamesi okunmazken) Hattat Holding tarafından başlatılan Kızılbük otel projesi, Sinpaş GYO tarafından devir alınıp hâlihazırdaki 7 katın üzerine 3 kat daha eklenerek devam ettiriliyor" denildi.

Paylaşım şöyle:

"Karar mercileri 30 küsur sene önce dikilmiş olan beton yığınına güncel yönetmelikleri dahil etmeksizin +3 kat daha çıkılmasına gözlerini yumuyor. Mahkemenin vermiş olduğu inşaatı durdurma kararına gözlerini yumanları, yönetmeliklere rağmen bu inşaatın gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri, ellerine vicdanlarına koyup BAĞIMSIZ, YETKİN, PROFESYONEL denetmenler tarafından yapılacak olan GÜNCEL yapı denetim belgeleri için harekete geçmeye davet ediyoruz. Bütün uzmanların dikkat çektiği Ege depremi ihtimaliyle, 33 sene önce dikilip deniz kenarında olmanın getirdiği yüksek korozyona maruz kalmış temellerinin bir kısmı ortaya çıkmış metruk haldeki binaya yeni 3 kat eklediğiniz yapınız kıyı yönetmeliği ve deprem yönetmeliği açısından değerlendirilsin. Bugün, bu acıların üzerine değerlendirsin ki katliamın güncel belgesi olsun.

Güncel hangi yönetmelikleri uygun bu yapı? Ya da sadece deniz manzaralı dev bir mezar inşa edilmesine mi izin veriyorsunuz? 20 yıllık binaların yapı denetimlerini başlatacağını söyleyen Marmaris Belediyesi inşaatı devam eden projelerle harekete geçmelisin."