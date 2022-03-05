Sinpaş GYO'da iş cinayeti: 'Bu kaza değil, birini ölüme sürüklemek'

Muğla Marmaris’te Sinpaş GYO tarafından yapımı süren otel ve devre mülk inşaatının hafriyat çalışmalarında, Sinpaş GYO’nun alt yüklenicilerinden olan TDA Hafriyat’a ait kamyonda çalışan 67 yaşındaki Zafer Milli’nin yükünü döktüğü esnada aracı devrildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zafer Milli hayatını kaybetti.

Olay 18 Şubat günü Sinpaş, GYO inşaat alanından yüklenen kamyonun Marmaris Asparan mevkiinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki hafriyat döküm alanında gerçekleşti.

Zafer Milli’nin yaşamını yitirmesinin bir tarafında hukuka aykırı bir şekilde Marmaris kıyılarını talan etmesiyle gündeme gelen Sinpaş GYO dururken, diğer tarafında sorumluluğu altında olan bir alanda yeterli güvenlik tedbiri almayan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve uzunca bir süredir birçok doktorun ardı ardına istifa edip gittiği Marmaris Devlet hastanesi bulunuyor.

Babasının devlet memurluğundan emekli olduğunu ve yaklaşık 4 aydır hafriyat kamyonlarında çalıştığını belirten Volkan Milli, "Bu dört ay onu yormuştu. Biraz bizim de ısrarımızla Şubat sonunda işten çıkacaktı. Kaza olmasaydı şuan orda çalışmıyor olacaktı" dedi.

Kazanın 14.00-15.00 sularında gerçekleştiğini ve babasının 20.00 sularında kaldırıldığı Marmaris Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini aktaran Milli, babasının sağlık ekiplerince alındıktan sonra 3-4 saat boyunca müdahale edilmediğini söyledi. Milli, konuya dair "Neden bu kadar bekletildiğini sormuşlar boş hastane arandığı söylenmiş. Ağır hastaya müdahale edecek imkân ve doktor yokmuş" dedi.

Zafer Milli

'İş kazası değil, iş cinayeti'

Kazanın ardından avukat eşliğinde kaza yerine gittiklerine belirten Volkan Milli, döküm alanına dair şunları kaydetti:

"Zemin gevşekmiş. Hafriyat döküm alanında dökümün yapıldığı yerle, dökümden sorumlu personelin bekleme yerleri arası da çok uzak. Döküm alanında kamyonların döküm için nereye yanaşma yapacaklarını net olarak gösteren bir uyarı levhası, emniyet şerdi veya duba bulunmuyor."

'Belediye kaza günü sahada çalışan herkesi yenilemiş'

Ne Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ne de yetkili şirketin sorumluluk kabul etmediğini aktaran Volkan Milli, konuya dair şöyle konuştu:

"Hafriyat şirketinin yetkilileri ile görüştüm. Şirket yetkilisi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni suçlayarak sorumluluğu üstünden atmak istiyor. Şirket, alandaki iş güvenliği eksikliklerini ve araçların yanaşmasına uygun olmayan zemin koşullarını belediye yetkililerine anlattıklarını, alanın tehlikeli olduğunu söylediklerini, hatta alanın ıslahı için gerekli iş makinalarını vermeyi teklif ettiklerini ancak belediye yetkililerinin bunu kabul etmediğini ifade ediyorlar. Ama şirketin kendisinin de bir önlem alması ya da uygun olmayan yere tehlikeli bir şekilde döküme devam etmemesi gerekiyordu. Bu kaza değil, bir adamı ölüme sürüklemek.

İş kanunu bilmiyorum ama kamyonda bir gözcünün bulunması gerekirdi. Şirket belediyenin şoför dışında personeli kabul etmediğini söylüyor. Ancak Belediyenin bu konuda bir açıklaması yok.

Son olarak söylemek istediğim de şudur; avukatla oraya gittik. Amacımız hem olay yerini görmek hem de kendi soruşturmamız adına oradaki personeli dinlemekti. Ancak gördük ki belediye yönetimi kaza günü orada çalışan tüm personeli amirinden işçisine kadar sahadan uzaklaştırmış ve yenilemiş. Bizim ülkemizde insan hayatının hiçbir önceliği yok. Belediyeyi yöneten hangi parti olursa olsun her yerde değişmeyen bir şey var herkes birbirini suçluyor ama bakınca herkes sorumluluğu üstünden atma peşinde. Sorumluluktan kaçınmak ve kamuoyunun gerçeği öğrenmemesi öncelikleri olmuş, insan hayatı değil."