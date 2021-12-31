2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar için beşinci doz aşı randevusu açıldı.
Bugün itibarıyla dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Sancak Yıldız
Aslı İnanmışık
Sinovac olanlara beşinci doz aşı için randevular açıldı
2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı.
Haber Merkezi
2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar için beşinci doz aşı randevusu açıldı.
Bugün itibarıyla dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.