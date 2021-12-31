Sinovac olanlara beşinci doz aşı için randevular açıldı

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı.

Haber Merkezi

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar için beşinci doz aşı randevusu açıldı.

Bugün itibarıyla dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.

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